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Алексис Санчес может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Спорт

Моуринью недоволен Санчесом

Манчестер, Великобритания, 1 октября 2018, 13:29 — REGNUM  Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может покинуть клуб. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, Санчесом недоволен главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который окончательно потерял веру в чилийского игрока.

Отмечается, что Моуринью готов расстаться с Санчесом, как только появится клуб, который будет заинтересован в трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что на одной из тренировок команды Моуринью при всей команде отчитал Санчеса за недостаточную самоотдачу.

Напомним, 29-летний чилийский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Вместо него в обратном направлении проследовал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

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