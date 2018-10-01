Экс-наставник сборной Италии Липпи заявил о завершении карьеры

Пекин, , 12:58 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи заявил, что завершит тренерскую карьеру в начале 2019 года. Об этом 1 октября сообщает Radio Anchio Sport.

Липпи, который в настоящее время возглавляет сборную Китая, заявил, что, скорее всего, завершит тренерскую карьеру в феврале 2019 года. По его словам, это случится после Кубка Азии, когда завершится его контракт с китайской командой.

Напомним, Липпи возглавлял сборную Италии с 2004 по 2006 год, а также с 2008 по 2010 год. Под его руководством, итальянская команда стала чемпионом мира 2006 года.

Кроме того, будучи наставником «Ювентуса», Липпи пять раз выиграл чемпионат Италии, а также Лигу чемпионов.

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