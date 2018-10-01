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Хачанов обыграл Куэрри в первом круге турнира в Пекине

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4

Пекин, 1 октября 2018, 11:55 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Сэмом Куэрри в первом круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Хачанов сделал семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта. На счету Куэрри три эйса, семь ошибок на подаче и один реализованный брейк.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча между аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро и испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Даниил Медведев прошёл в основную сетку теннисного турнира в Токио.

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