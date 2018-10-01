Женская сборная России выиграла турнир по кёрлингу в Канаде

Оттава, , 11:07 — REGNUM По итогам международного турнира по кёрлингу среди женских и мужских команд в Канаде российская женская сборная заняла первое место. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба Федерации кёрлинга России.

Отмечается, что в решающей встрече турнира «WCT Prestige Hotels & Resorts Curling Classic — 2018» российские спортсменки преодолели сопротивление команды Эдмонтона (7:3). В полуфинале кёрлингистки РФ победили команду Нью-Уэстминстера (9:1).

Всего в женской части турнира приняли участие 20 команд из Канады, России, Германии, Китая, Кореи и Японии. В составе российской сборной выступали Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.

Напомним, ранее российская женская сборная по кёрлингу победила в заключительном матче группового раунда первого этапа Кубка мира в китайском Сучжоу кёрлингисток из Южной Кореи.