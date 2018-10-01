Женская сборная России по кёрлингу стала первой на турнире в Канаде

Оттава, , 10:27 — REGNUM Российские кёрлингисты стали лучшими на международном турнире в Канаде. Сборная России скипа Алины Ковалёвой вышла победителем турнира World Curling Tour, участие в котором приняли 20 команд, 14 из которых представляли Канаду.

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В полуфинале российские спортсменки одолели команду Нью-Уэстминстера со счётом 9:1, а в финале поборолись за звание сильнейших с командой Эдмонтона. Канадскую команду скипа Кесли Рокью сборная России обыграла со счётом 7:3.

Призовой фонд турнира составлял 41 тыс. канадских долларов.

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