Понедельник, 1 Октября 2018 года
11:58:16 МСК

Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины

Спорт

В последний раз Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в России

Буэнос-Айрес, 1 октября 2018, 10:26 — REGNUM  Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси не возвращаться в сборную Аргентины. Об этом сообщает FourFourTwo.

«Я бы посоветовал Месси не возвращаться в сборную. Сборная Аргентины U15 проигрывает, виноват Месси. В чемпионате «Расинг» встречается с «Бокой Хуниорс», виноват Месси. Его винят всегда и во всём. Я бы сказал ему: «Не возвращайся. Давай посмотрим, как они справятся», — сказал Марадона.

Напомним, в последний раз Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины на чемпионате мира — 2018, который прошёл в России.

Аргентинская команда неудачно выступила на мировом первенстве. Сначала аргентинцы с трудом вышли из группы, а затем проиграли в 1/8 финала будущим чемпионам мира — французам.

Читайте также: Месси не будет играть за сборную Аргентины в октябрьских матчах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить