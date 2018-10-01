Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины

Буэнос-Айрес, , 10:26 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси не возвращаться в сборную Аргентины. Об этом сообщает FourFourTwo.

«Я бы посоветовал Месси не возвращаться в сборную. Сборная Аргентины U15 проигрывает, виноват Месси. В чемпионате «Расинг» встречается с «Бокой Хуниорс», виноват Месси. Его винят всегда и во всём. Я бы сказал ему: «Не возвращайся. Давай посмотрим, как они справятся», — сказал Марадона.

Напомним, в последний раз Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины на чемпионате мира — 2018, который прошёл в России.

Аргентинская команда неудачно выступила на мировом первенстве. Сначала аргентинцы с трудом вышли из группы, а затем проиграли в 1/8 финала будущим чемпионам мира — французам.

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