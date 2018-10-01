Теннисистка Потапова впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга WTA

Москва, , 10:18 — REGNUM Российская 17-летняя спортсменка Анастасия Потапова впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Возглавляет рейтинг Симона Халеп из Румынии, следом за ней идет Каролина Возняцки (Дания), замыкает тройку лидеров Анжелика Кербер (Германия).

Среди российских спортсменок в топ-100 попали Дарья Касаткина (12-е место), Мария Шарапова (25-е), Анастасия Павлюченкова (34-е), Екатерина Макарова (56-е), Евгения Родина (85-е), Анастасия Потапова (93-е), Елена Веснина (96-е) и Анна Блинкова (99-е).

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