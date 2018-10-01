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Макарова проиграла Мугурусе в первом круге турнира в Пекине

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4

Макарова проиграла Мугурусе в первом круге турнира в Пекине
Keith Allison
Екатерина Макарова

Пекин, 1 октября 2018, 09:56 — REGNUM  Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в первом круге турнира WTA в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 6:0, 6:4.

Макарова допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Мугурусы две ошибки на подаче и пять реализованных брейков.

Во втором круге Мугуруса встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина из-за травмы отказалась от продолжения матча с немкой Лаурой Зигемунд в первом круге турнира в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: Касаткина снялась с матча турнира в Пекине из-за проблем со здоровьем

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