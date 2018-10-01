«Витесс» Слуцкого не смог удержать ничью в матче с «Фейеноордом»

Роттердам, Нидерланды, , 09:45 — REGNUM Голландский футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Фейеноорда» в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник «Витесса» Матуш Беро. На 47-й минуте защитник «Фейеноорда» Эрик Боттежин восстановил равновесие.

Победный гол на 87-й минуте встречи забил форвард «Фейеноорда» Робин ван Перси. Ему удался точный удар со сштрафного.

Отметим, что в составе «Витесса» были удалены два игрока — Томас Брунс на 63-й минуте и Данило Дуки на 95-й минуте. У «Фейеноорда» на 91-й минуте красную карточку получил ван Перси.

В настоящее время «Витесс» занимает седьмое место в чемпионате Нидерландов. Команда Леонида Слуцкого набрала девять очков в семи матчах.

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