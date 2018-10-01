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Нурмагомедов поздравил футболистов «Анжи» с победой над «Зенитом»

Спорт

«Это называется идти до конца», — написал Нурмагомедов

Нурмагомедов поздравил футболистов «Анжи» с победой над «Зенитом»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Махачкала, 1 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поздравил футболистов «Анжи» с победой над санкт-петербургским «Зенитом». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Поздравляю, братья! Это называется идти до конца», — написал Нурмагомедов.

Отметим, что футболисты «Анжи» вышли на матч против «Зенита» в футболках в поддержку Нурмагомедова. На футболках была изображена фотография бойца и надпись «Мы одна команда. Ни шагу назад!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Анжи» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Благодаря этой победе «Анжи» смог выбраться из «зоны вылета» и подняться на 12-ю строчку турнирной таблицы.

Напомним, 6 октября Нурмагомедов проведёт бой с бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

Читайте ранее в этом сюжете: «Анжи» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ

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