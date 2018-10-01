Лучший футболист 2007 года Кака может возобновить карьеру

Монца, Италия, , 09:09 — REGNUM Лучший футболист мира 2007 года Кака, завершивший карьеру в 2017 году, может возобновить выступления. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Кака может подписать контракт с клубом «Монца», который выступает в итальянской Серии С. Владельцем клуба является бывший премьер-министр Италии и бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони.

Отмечается, что Берлускони попросил Кака помочь команде с выходом в Серию В и улучшением имиджа клуба.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Fininvest Сильвио Берлускони согласовала сделку по покупке футбольного клуба «Монца». Сумма сделки оценивается в €2,5−3 млн.

Напомним, 35-летний Кака выступал за «Сан-Паулу», «Милан», мадридский «Реал». Последним его клубом был американский «Орландо Сити». Кака является чемпионом мира 2002 года, а также обладателем «Золотого мяча» 2007 года.

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