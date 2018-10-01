Понедельник, 1 Октября 2018 года
10:22:09 МСК

Лучший футболист 2007 года Кака может возобновить карьеру

Спорт

Кака может подписать контракт с клубом итальянской Серии С «Монца»

Монца, Италия, 1 октября 2018, 09:09 — REGNUM  Лучший футболист мира 2007 года Кака, завершивший карьеру в 2017 году, может возобновить выступления. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Кака может подписать контракт с клубом «Монца», который выступает в итальянской Серии С. Владельцем клуба является бывший премьер-министр Италии и бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони.

Отмечается, что Берлускони попросил Кака помочь команде с выходом в Серию В и улучшением имиджа клуба.

Читайте также: Сильвио Берлускони купил футбольный клуб «Монца»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Fininvest Сильвио Берлускони согласовала сделку по покупке футбольного клуба «Монца». Сумма сделки оценивается в €2,5−3 млн.

Напомним, 35-летний Кака выступал за «Сан-Паулу», «Милан», мадридский «Реал». Последним его клубом был американский «Орландо Сити». Кака является чемпионом мира 2002 года, а также обладателем «Золотого мяча» 2007 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Обладатель «Золотого мяча» 2007 года завершил карьеру

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить