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«Милан» одержал разгромную победу над «Сассуоло»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

«Милан» одержал разгромную победу над «Сассуоло»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Сассуоло, Италия, 1 октября 2018, 08:52 — REGNUM  «Милан» одержал разгромную победу над «Сассуоло» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Милана» дубль оформил испанский нападающий Сусо. Еще по голу забили полузащитники Франк Кессье и Самуэль Кастильехо.

Единственный мяч в составе «Сассуоло» забил полузащитник Филип Джуричич.

В настоящее время «Милан» идёт на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с девятью очками. «Сассуоло» набрал 13 очков и занимает третье место.

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Футбол
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