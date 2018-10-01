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Каррера заявил, что не знает, зачем Терри приехал в Москву

Спорт

Цель визита Терри ему неизвестна

Каррера заявил, что не знает, зачем Терри приехал в Москву
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 1 октября 2018, 08:36 — REGNUM  Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не знает, зачем на матч чемпионата России с «Ростовом» приехал английский защитник Джон Терри. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Карреры, цель визита Терри ему неизвестна.

Напомним, бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки посетил матч «Спартака» и «Ростова».

Ранее сообщалось о возможном переходе Терри в «Спартак». Однако затем 37-летний защитник отклонил предложение красно-белых о подписании контракта.

Читайте ранее в этом сюжете: Джон Терри посетил матч «Спартака» с «Ростовом»

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