Каррера заявил, что не знает, зачем Терри приехал в Москву

Москва, , 08:36 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не знает, зачем на матч чемпионата России с «Ростовом» приехал английский защитник Джон Терри. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Карреры, цель визита Терри ему неизвестна.

Напомним, бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки посетил матч «Спартака» и «Ростова».

Ранее сообщалось о возможном переходе Терри в «Спартак». Однако затем 37-летний защитник отклонил предложение красно-белых о подписании контракта.

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