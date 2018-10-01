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Льюис Хэмилтон: «Таким способом я никогда не хотел выиграть гонку»

Спорт

На автодроме в Сочи прошел 16-й этап «Формулы-1»

Сочи, Краснодарский край, 1 октября 2018, 08:37 — REGNUM  

Вместо празднования победы на подиуме после финиша Гран-При России болельщики увидели лишь унылые лица пилотов «Формулы-1»: победа в гонке британского гонщика (Mercedes) стала результатом приказа из боксов, пишет газета Kronen Zeitung.

Команда Mercedes приказала лидеру гонки, финскому пилоту Валттери Боттасу пропустить вперед Хэмилтона, чтобы упрочить его отрыв в чемпионате от немца Себастьяна Феттеля (Ferrari), пришедшего в итоге третьим. Теперь Льюис Хэмилтон опережает Феттеля в чемпионате на 50 очков.

«Валттери сыграл сегодня как невероятный командный игрок. Таким способом я никогда не хотел выиграть гонку, это очень странное чувство, — сказал Хэмилтон после финиша. — Валлтери заслужил эту победу, но он больше не сражается за чемпионат. Поэтому [руководителю команды] Тото [Вольфу] пришлось принять это решение. Но, обгоняя его, я чувствовал себя неважно».

Хэмилтон хотел отдать свой победный кубок, полученный из рук президента России Владимира Путина, Боттасу, но тот отказался принимать его.

Российский пилот Сергей Сироткин (Williams), выступавший впервые в «Формуле-1» перед родными трибунами, пришел к финишу на 18-й позиции с отставанием в два круга.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Гран-При России команда Torro Rosso официально подтвердила, что российский пилот Даниил Квят будет вновь выступать в ее составе в 2019 году. Следующая гонка пройдет в Японии 7 октября.

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