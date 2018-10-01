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«Лейкерс» проиграли «Денверу» в дебютном матче Джеймса

Спорт

Встреча завершилась со счётом 107:124

Лос-Анджелес, США, 1 октября 2018, 08:16 — REGNUM  «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:124.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Хуанхо Эрнангомес, набравший 19 очков. В составе «Лейкерс» 17 баллов на счету центрового Джавэйла Макги.

Отметим, что в составе «Лейкерс» дебютировал Леброн Джеймс, который в летнее межсезонье перешёл из «Кливленда». Он провёл на площадке 15 минут 19 секунд и за это время набрал девять очков, сделал три передачи и три подбора.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 107:124 (29:34, 25:32, 34:30, 19:28).

Читайте ранее в этом сюжете: Леброн Джеймс подписал контракт с клубом «Лейкерс»

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