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Впервые в истории девушка выиграла чемпионат мира по мотогонкам Superbike

Спорт

Испанка Ана Карраско стала чемпионом мира в классе Supersport 300

Маньи-Кур, Франция, 1 октября 2018, 08:30 — REGNUM  21-летняя уроженка Мурсии (Испания) Ана Карраско вошла в историю спорта как первая женщина, выигравшая титул в мировом чемпионате по шоссейно-кольцевым мотогонкам, пишет газета El País.

30 сентября на французской трассе в Маньи-Кур Карраско оформила чемпионский титул в чемпионате Superbike в классе Supersport 300, прорвавшись с 25-го на 13-е место и завоевав необходимые для победы очки. Победу в чемпионате она посвятила своему бывшему товарищу по команде Луису Салому, погибшему в 2016 году.

В классе Supersport 300 выступают около 40 пилотов, и здесь же сражаются две единственные девушки среди всех мировых чемпионатов по шоссейно-кольцевым мотогонкам — Ана Карраско и ее соотечественница Мария Эррера.

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