«Колорадо» обыграл «Даллас» в предсезонном матче

Денвер, США, , 07:40 — REGNUM «Колорадо Эвелашн» одержал победу над «Даллас Старз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Колорадо» дубль оформил Габриэль Ландескуг. Ещё по шайбе забили Микко Рантанен, Тайсон Бэрри, Колин Уилсон и Шелдон Дрис.

У «Далласа» отличились Джейсон Дикинсон, Джейми Бенн, Радек Факса, Девин Шор и Тайлер Сегин.

Отметим, что в составе «Далласа» результативной передачей отметился Александр Радулов. А Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 32 из 37 бросков.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября.

«Колорадо Эвелашн» (Денвер) — «Даллас Старз» (Даллас) — 6:5 (3:2, 2:1, 1:2).

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