ЦСКА приостановил онлайн-продажу билетов на матч с «Реалом»

Москва, , 07:35 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА приостановил продажу электронных билетов на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из-за сбоев в системе платежей, сообщается на сайте столичного клуба.

Отмечается, что сбой произошел 29 сентября, из-за чего у болельщиков могли списаться деньги, а электронные билеты на почту не пришли. Все данные заказы были аннулированы, а возврат денег со стороны клуба будет осуществлен в начале текущей недели.

Также сообщается, что в связи с атакой хакеров, которая произошла на прошлой неделе, клуб перевыпустит все электронные билеты, приобретенные до 22 сентября. Приобрести билет можно в кассах стадиона ЦСКА или через билетных операторов.

Напомним, в рамках группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет три домашних матча — с мадридским «Реалом» (2 октября), итальянской «Ромой» (7 ноября) и чешским клубом «Виктория Пльзень» (27 ноября). Встреча с испанским клубом состоится на столичном стадионе «Лужники».

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