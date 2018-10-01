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«Лилль» разгромил «Марсель» в матче чемпионата Франции

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Лилль, Франция, 1 октября 2018, 07:31 — REGNUM  «Лилль» одержал разгромную победу над «Марселем» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Лилля» два из трёх голов были забиты с пенальти. На 65-й минуте 11-метровый удар реализовал Николя Пеп, а 86-й минуте то же сааме исполнил Жонатан Бамба.

На 89-й минуте матча Жонатан Бамба забил третий гол в матче, оформив дубль.

В настоящее время «Лилль» идёт на втором месте в турнирной таблице с 16 очками. «Марсель» набрал 13 очков и занимает шестое место.

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