«Лилль» разгромил «Марсель» в матче чемпионата Франции

Лилль, Франция, , 07:31 — REGNUM «Лилль» одержал разгромную победу над «Марселем» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Лилля» два из трёх голов были забиты с пенальти. На 65-й минуте 11-метровый удар реализовал Николя Пеп, а 86-й минуте то же сааме исполнил Жонатан Бамба.

На 89-й минуте матча Жонатан Бамба забил третий гол в матче, оформив дубль.

В настоящее время «Лилль» идёт на втором месте в турнирной таблице с 16 очками. «Марсель» набрал 13 очков и занимает шестое место.