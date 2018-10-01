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Джон Терри посетил матч «Спартака» с «Ростовом»

Спорт

Цель визита англичанина остаётся неизвестной

Москва, 1 октября 2018, 06:59 — REGNUM  Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри посетил матч московского «Спартака». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Терри прибыл на матч чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки. Отмечается, что цель визита англичанина остаётся неизвестной.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно о возможном переходе Терри в «Спартак». Однако затем 37-летний защитник отклонил предложение красно-белых о подписании контракта.

Тем не менее 30 сентября Терри удалил публикацию на своей странице в Instаgram, в которой сообщал о решении отказаться от предложения «Спартака».

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