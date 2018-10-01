Турин, Италия, 1 октября 2018, 06:38 — REGNUM Мужская сборная Польши стала чемпионом мира по волейболу. В финале мирового первенства польские волейболисты обыграли соперников из Бразилии в трёх сетах со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23).
Самым результативным игроком матча стал польский диагональный Бартош Курек, набравший 24 очка. В составе сборной Бразилии больше всего баллов набрал Уоллес де Соуза, который принёс своей команде 14 очков.
Отметим, что сборная Польши сумела защитить титул чемпиона мира, который завоевала в 2014 году. Тогда поляки в финале также играли с бразильцами.
Всего же сборная Польши стала чемпионом мира в третий раз. Впервые это произошло в 1974 году.
Напомним, чемпионат мира по волейболу прошёл с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии. Бронзу завоевали американские волейболисты, которые в матче за третье место обыграли сборную Сербии. Сборная России завершила турнир на шестом месте.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Турин (Италия).
Бразилия — Польша — 0:3 (26:28, 20:25, 23:25).
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