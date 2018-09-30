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Победа «Ростова» над «Спартаком»: Карпин доволен результатом

Спорт

Матч завершился со счётом 1:0

Победа «Ростова» над «Спартаком»: Карпин доволен результатом
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Валерий Карпин

Москва, 30 сентября 2018, 23:20 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, комментируя игру своих подопечных в победном матче со «Спартаком» (1:0), остался недоволен атакой команды. Тем не менее, результатом наставник удовлетворён. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«Мы взяли три очка. Вот и всё. Результатом — да [доволен]. Действиями в обороне — тоже да. При стандартах действовали не всегда правильно. Атаку не назвал бы хорошей. Были зоны, надо было их использовать, но чего-то не хватало», — сказал Карпин.

На вопрос о том, нравится ли ему нынешний «Спартак», наставник ростовчан ответил:

«Ничего не скажу по этому поводу. Нет смысла говорить, я не в команде».

Кроме того, по словам Карпина, «Спартак» его удивил. Но только лишь тем, что в опорной зоне играли Фернандо и Роман Зобнин.

ИА REGNUM напоминает, что матч между командами состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Стоит отметить, что футбольный клуб «Ростов» пока располагается на третьей позиции в турнирной таблице РоссийскойПремьер-лиги (РПЛ). Опережают жёлто-синих «Зенит» и «Краснодар».

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Футбол
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