Победа «Ростова» над «Спартаком»: Карпин доволен результатом

Москва, , 23:20 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, комментируя игру своих подопечных в победном матче со «Спартаком» (1:0), остался недоволен атакой команды. Тем не менее, результатом наставник удовлетворён. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«Мы взяли три очка. Вот и всё. Результатом — да [доволен]. Действиями в обороне — тоже да. При стандартах действовали не всегда правильно. Атаку не назвал бы хорошей. Были зоны, надо было их использовать, но чего-то не хватало», — сказал Карпин.

На вопрос о том, нравится ли ему нынешний «Спартак», наставник ростовчан ответил:

«Ничего не скажу по этому поводу. Нет смысла говорить, я не в команде».

Кроме того, по словам Карпина, «Спартак» его удивил. Но только лишь тем, что в опорной зоне играли Фернандо и Роман Зобнин.

ИА REGNUM напоминает, что матч между командами состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Стоит отметить, что футбольный клуб «Ростов» пока располагается на третьей позиции в турнирной таблице РоссийскойПремьер-лиги (РПЛ). Опережают жёлто-синих «Зенит» и «Краснодар».