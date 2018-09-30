Каррера: «Спартаку» нужно «подняться с колен»

Москва, , 23:13 — REGNUM Футболистам и тренеру московского «Спартака» не за что испытывать чувство стыда. Об этом сообщил главный тренер столичной команды Массимо Каррера на пресс-конференции.

«Стыдиться нужно, когда игроки не выкладываются полностью», — сказал итальянский специалист, слова которого обнародованы на официальном сайте клуба.

По его словам, «Спартаку» нужно «подняться с колен» и спокойно работать, «исправлять ошибки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября московский «Спартак» проиграл «Ростову» в домашнем матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 0:1.

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