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Каррера: «Спартаку» нужно «подняться с колен»

Спорт

30 сентября московский «Спартак» проиграл «Ростову» в домашнем матче девятого тура чемпионата России

Каррера: «Спартаку» нужно «подняться с колен»
Кирилл Венедиктов
Массимо Каррера

Москва, 30 сентября 2018, 23:13 — REGNUM  Футболистам и тренеру московского «Спартака» не за что испытывать чувство стыда. Об этом сообщил главный тренер столичной команды Массимо Каррера на пресс-конференции.

«Стыдиться нужно, когда игроки не выкладываются полностью», — сказал итальянский специалист, слова которого обнародованы на официальном сайте клуба.

По его словам, «Спартаку» нужно «подняться с колен» и спокойно работать, «исправлять ошибки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября московский «Спартак» проиграл «Ростову» в домашнем матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 0:1.

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