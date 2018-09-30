Экс-капитан «Челси» удалил сообщение об отказе переходить в «Спартак»

Лондон, , 20:37 — REGNUM Бывший капитан клуба «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри удалил публикацию на своей странице в Instаgram, в которой он сообщал о решении отказаться от контракта, предложенного ему московским «Спартаком».

Напомним, в начале месяца появлялась информация о том, что английский спортсмен ожидает нового предложения от московского клуба. Первоначально Терри согласовал со «Спартаком» годовой оклад в размере 1,8 млн евро, однако позднее сообщалось о его желании увеличить сумму ещё на 1,3 — 1,4 млн евро.

12 сентября футболист сообщил в социальной сети о своём решении отказаться от контракта.

«Это амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Но взвесив всё, вместе с моей семьей мы решили, что это не правильный шаг для нас в настоящее время», — написал Терри.

Теперь же данная запись пропала со страницы футболиста в Instagram. Ряд СМИ расценил удаление публикации как намёк на возможность возобновления переговоров о переходит 37-летнего спортсмена в «Спартак». Между тем сам Терри пока никак не прокомментировал свои действия.

Отметим, накануне стало известно, что Джон Терри войдёт в тренерский штаб «Челси» и будет руководить молодёжной командой лондонцев.

В настоящее же время футболист находится в Москве, куда прибыл на матч Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом».

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