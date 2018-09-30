UEFA проведёт чемпионат Европы по киберфутболу: Роналду больше не нужен?

Дмитрий Нарбаев, , 23:01 — REGNUM

Не так давно UEFA, ведущая в Европе и одна из самых влиятельных футбольных организаций в мире, объявила тендер на проведение чемпионата Европы по киберфутболу. Конечно же, соревнования по виртуальному спорту проводились и проводятся повсеместно, есть даже своего рода чемпионат мира по симулятору FIFA, однако теперь речь идёт об официальном чемпионате Европы по киберфутболу, который проведёт UEFA — та самая организация, под эгидой которой уже десятки лет проходят такие события, как Лига Европы, Лига Чемпионов, различные суперкубки и, собственно, чемпионат Европы по традиционному футболу. Организаторы планируют включить киберспортивные состязания в официальное расписание чемпионата, а победителей экранных баталий награждать наравне с футболистами. Значит ли это, что в ближайшей перспективе мячи уступят место джойстикам, а монитор и кресло заменят газон и ворота?

В будущем без футбола… Без детских криков во дворе. Без многотысячного пения болельщиков и рекламы «Пепси» с Месси. В мире без футбола, в котором мяч, случайно подкатившийся к прохожему, либо останется без внимания, либо этот самый прохожий в недоумении отнесёт его туда, откуда он выкатился. Именно о таком мире на секунду можно подумать, когда узнаешь, что уже через два года пройдёт первый турнир по киберфутболу. Ведь именно так себе представляет киберспортивные состязания рядовой зритель, так как для многих словосочетание «киберспорт» само по себе является чем-то противоречивым: не может же быть спортом мероприятие, на котором несколько человек сидят в креслах и судорожно давят на кнопки, уставившись на монитор…

Изменится ли что-то с приходом виртуального футбола в официальное расписание чемпионата? Безусловно. Само собой, компьютерные баталии не вытеснят игроков на поле (по крайней мере, не сразу), однако внесут некоторые изменения в привычный футбольный порядок. Но стоит ли этого опасаться, ведь на самом деле отличий между виртуальным и реальным футболом не так уж и много?

Для начала, что мы знаем о футболе? Это яркая и динамичная игра, зрелищность которой не уступает, а иной раз и превосходит эталонную в этом отношении киновселенную Marvel. С той лишь разницей, что во вселенной футбола гений, миллиардер, плейбой и филантроп побеждает своих антагонистов без суперкостюма, говорит на португальском и постоянно что-то рекламирует.

Футбол — это блокбастер, в котором есть свои герои и злодеи, взлёты и падения, главные и второстепенные персонажи, предсказуемое повествование и неожиданные сюжетные повороты. Блокбастер, на создание которого тратятся миллиарды долларов. Крупные турниры всегда сопровождаются масштабной рекламой, концертами, выступлениями мировых звёзд музыки с хитами, специально записанными для такого события.

Футбол — это детективный роман. Одна из главных особенностей футбола и спорта вообще — непредсказуемость результата. Существует ряд факторов, которые влияют на конечный прогноз результата игры. Например, факторы сугубо спортивные: класс команды, её сыгранность, средний возраст игроков, наличие травм, сила запаса, опыт и тактические способности тренера. Именно из этого фактора формируются первичные прогнозы. И именно благодаря этому фактору чемпионом мира не так давно стала сборная Франции — прагматичная, натренированная, с четко поставленной целью и средствами по её достижению.

Есть факторы организационные. К примеру, на прошедшем в России чемпионате мира идеально сошлись звёзды для сборной Бельгии: команда, которая была одним из фаворитов ещё до начала турнира, попала в группу к, мягко говоря, невыдающимся сборным Панамы и Туниса и скорее по привычке считающейся опасной сборной Англии. При выходе из группы с абсолютно любого места бельгийцы попадали на представителя группы H (в которой находились Япония, Польша, Сенегал и Колумбия), а следовательно, встреча с кем-то из мировых грандов грозила «красным дьяволам» не раньше четвертьфинала.

Наконец, существуют факторы субъективные. Сюда относятся мотивация и настрой игроков, эмоциональность зрителей, «домашние стены» и, банально, везение. Возможно, что благодаря именно такого рода факторам воссияла на домашнем чемпионате мира сборная России. Команда, которую «хоронили» ещё до начала соревнований, как оказалось, способна вызывать не только слёзы жалости, но восторга и гордости, что именно эти ребята бьются за твою страну.

Футбол — это ещё и история. Через четыре года футболу исполняется ровно 150 лет. Трудно вспомнить хоть что-либо, что было бы столь же непрерывно популярным на протяжении такого количества времени. Футбол хранит знание об истории. Так, со времен Средневековья и вплоть до начала ХХ века мир наблюдал за соперничеством Англии и Испании в покорении планеты. Не прекращается это противостояние и в нынешнее время, переместившись, правда, на газон — именно английская и испанская лиги по праву считаются сильнейшими национальными чемпионатами. А сколько пищи для размышления может дать история встреч принципиальных соперников! К примеру, французское дерби между «ПСЖ» и «Марселем» выросло из классовой борьбы между столичными аристократами и портовыми рабочими. Некоторые противостояния имеют глубокие культурные и религиозные корни (например, «Рейнджерс» против «Селтика»), а часть из них даже заканчиваются войной (как между Сальвадором и Гондурасом в 1970 году).

Неужели с экспансией киберспорта придётся забыть обо всём этом? Вовсе нет. Более того, экранные состязания имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционной игрой.

Так, киберфутбол изначально рассчитан на более широкий круг зрителей — выйти на «поле» может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки и состояния здоровья. Для человека, решившего присоединиться к игре, достаточно будет компьютера и доступа в сеть, а следовательно, зрителю станет гораздо проще принимать активное участие в футбольном сообществе, невзирая на пол, возраст, физические ограничения и место жительства.

Кроме того, аудитория киберспорта прирастает и с взрослением новых поколений. А это значит, что рано или поздно медиагигантам предстоит нелегкий выбор — трансляция «эль-классико» реального или же виртуального. Будут расти спонсорские, рекламные контракты, призовые фонды (уже сейчас приз в миллион долларов — более чем обыденный гонорар киберспортивной команды за победу). Неизбежно появление новых звёзд на олимпе виртуального спорта — а значит, шоу будет продолжаться. Футбол как есть, так и останется высокобюджетным блокбастером, с той лишь разницей, что, используя терминологию ранее упомянутой киновселенной, повествование перейдёт в новую фазу.

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Возможно, меньше станет места для интриг и выяснения отношений между игроками, конфликтов между командой и тренерским штабом. Повлияет ли такая «бездушность» на динамику игры? Недавно внедренная в реальном футболе система VAR (Video assistant referee), критикуемая многими за якобы спад темпа матча, показала, что нет — меньше времени остаётся на споры, симуляции и подстрекания и больше — на саму игру.

Киберфутбол — это, как бы парадоксально ни звучало, чистый спорт в его первоначальном смысле. Безусловно, в киберспорте мало места для физического развития и здоровья организма. Однако достаточно ли здоровым к концу карьеры остаётся любой профессиональный спортсмен?

Также есть мнение, что в киберфутболе не присутствует единения команды. Однако эта же проблема нередко встречается и в традиционном футболе.

Тем не менее есть вполне очевидная вещь — геймерами движет исключительно жажда победы, славы и соревновательного духа, что присуще и обычным спортсменам. Более того, киберспорт требует немалых интеллектуальных усилий, быстроты реакции, логики и тактического мышления, прямо как в шахматах, автоспорте, в боксе или любом другом виде единоборств.

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В Казахстане киберспорт признан официальным видом спорта

Без влияния субъективных факторов исход киберматча по большей части будет зависеть исключительно от профессионализма игроков, за которых, кстати, можно точно так же переживать и болеть, как за условного Артёма Дзюбу. По итогу, в сухом остатке перед нами, по крайней мере пока, остаётся более чистый и честный спорт, в котором всё решает умение, а значит, детектив станет пусть менее мрачным, но зато более сложным и интересным.

Подытожив, можно сказать, что футбол и киберфутбол по своей природе абсолютно идентичны. И выбор, какую именно трансляцию посмотреть — с Месси из Росарио или Месси из FIFA — исключительно дело вкуса. Дух футбола, азарт, адреналин и восторг от победы есть везде. Приход киберспорта в официальные соревнования по традиционным видам спорта станет полезным для всех. Сменит ли в результате одно другое? Поживем — увидим.

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