«Тюмень» вырвала победу над «Шинником» в 14-м туре ФНЛ

Тюмень, , 15:58 — REGNUM 30 сентября между командами «Тюмень» и «Шинник» на стадионе «Геолог» был разыгран матч в рамках 14-го тура ФНЛ. Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Первый мяч на 18-й минуте забил левый фланговый полузащитник Марат Шайморданов — 0:1. Через 10 минут российский хавбэк Никита Теленков сравнял счет — 1:1. В следующей же атаке «Тюмень» смогла выйти вперед благодаря голу Максима Лука — 2:1. В конце первой половины Сергей Нарылков вновь сделал счет равным — 2:2. В компенсированное время Артур Рябокобыенко вырвал победу для своего коллектива — 3:2.

Статистика матча («Тюмень"/"Шинник»)

Удары 8/7

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения 49%/51%

Угловые 5/3

Набрав 16 очков «Тюмень» выбралась из «зоны вылета» и поднялась на 14-ю строчку. «Шинник» с 17-ю баллами остался на 11-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Тюмень»: Обухов, Хайманов, Столяренок, Козлов, Коваленко, Рякобыленко, Чудин, Лаук, Теленков, Леонтьев, Лешонок.

«Шинник»: Яшин, Магадиев, Цховребов, Самошников, Первушин, Булиа, Нарылков, Шайморданов, Самойлов, Камилов, Самодин.

Предупреждения: Хайманов — 18, Столяренко — 34, Рякобыленко — 38, Васиев — 38, Нарылков — 79.

Удаления: Нарылков — 90+5.

Голы: Шайморданов 18 — 0:1, Теленков 28 — 1:1, Лаук 29 — 2:1, Нарылков 39 — 2:2, Рябокобыленко 90+4 — 3:2.