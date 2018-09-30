«Анжи» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ

Махачкала, , 15:57 — REGNUM 30 сентября между командами «Анжи» и «Зенит» на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч в рамках 9-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Матч завершился завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.

В дебюте второй половины матча итальянский хавбэк Клаудио Маркизио открыл счет своим голам за «Зенит» — 0:1. Через 24 минуты нападающий национальной сборной Венесуэлы Андрес Понсе сравнял ситуацию на табло — 1:1. В конце матча Владислав Кулик вывел «Анжи» вперед, реализовав пенальти — 2:1.

Статистика матча («Анжи"/"Зенит»)

Удары 4/8

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения 41%/59%

Нарушения правил 17/10

Угловые 0/5

«Зенит» с 22-мя очками продолжил лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», набрав 9 очков, смог выбраться из «зоны вылета» и подняться на 12-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Чансельор, Гиголев, Белоруков, Савичев, Кулик, Чайковский, Рабиу, Понсе, Долгов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Смольников, Паредес, Ерохин, Маркизио, Шатов, Дриусси, Дзюба.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Савичев — 5, Паредес — 9, Чайковский — 59, Удалый — 60, Белоруков — 63, Понсе — 72, Смольников — 82.

Удаления: Белоруков — 76.

Голы: Маркизио 47 — 0:1, Понсе 71 — 1:1, Кулин (пен) 84 — 2:1.