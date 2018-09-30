«Анжи» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ

Махачкала, 30 сентября 2018, 15:57 — REGNUM 30 сентября между командами «Анжи» и «Зенит» на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч в рамках 9-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Матч завершился завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.
В дебюте второй половины матча итальянский хавбэк Клаудио Маркизио открыл счет своим голам за «Зенит» — 0:1. Через 24 минуты нападающий национальной сборной Венесуэлы Андрес Понсе сравнял ситуацию на табло — 1:1. В конце матча Владислав Кулик вывел «Анжи» вперед, реализовав пенальти — 2:1.
Статистика матча («Анжи"/"Зенит»)
Удары 4/8
Удары в створ ворот 3/5
Процент владения 41%/59%
Нарушения правил 17/10
Угловые 0/5
«Зенит» с 22-мя очками продолжил лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», набрав 9 очков, смог выбраться из «зоны вылета» и подняться на 12-ю строчку.
Стартовые составы на матч:
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Чансельор, Гиголев, Белоруков, Савичев, Кулик, Чайковский, Рабиу, Понсе, Долгов.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Смольников, Паредес, Ерохин, Маркизио, Шатов, Дриусси, Дзюба.
Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.
Предупреждения: Савичев — 5, Паредес — 9, Чайковский — 59, Удалый — 60, Белоруков — 63, Понсе — 72, Смольников — 82.
Удаления: Белоруков — 76.
Голы: Маркизио 47 — 0:1, Понсе 71 — 1:1, Кулин (пен) 84 — 2:1.