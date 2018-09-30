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Ёсихито Нисиока выиграл теннисный турнир в Шэньчжене

Спорт

Итоговый счет по сетам 7:5, 2:6, 6:4 в пользу японца

Шэньчжэнь, Китай, 30 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Теннисист из Японии Ёсихито Нисиока стал победителем турнира АТР, проходившего в Шеньчжене (КНР), сообщает 30 сентября Матч ТВ.

В финале соперником японца стал французский теннисист Пьер-Юг Эбер. Матч получился непростой и для победы Нисиока понадобилось 2 часа 21 минута.

Соперники четыре раза брали друг у друга подачу. Нисиока не сделал ни одной подачи навылет и допустил три двойные ошибки. Эбер сделал 12 подач навылет и допустил девять двойных ошибок. Итоговый счет по сетам 7:5, 2:6, 6:4 в пользу японца.

Стоит отметить, что данная победа — первая для Ёсихито Нисиока в турнирах АТР.

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