Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
17:13:29 МСК

НБА собирается штрафовать игрока Джей Ар Смита за рекламную татуировку

Спорт

Баскетболист заявил, что чиновники НБА «это что-то немыслимое»

НБА собирается штрафовать игрока Джей Ар Смита за рекламную татуировку
Keith Allison
Джей Ар Смит (справа)

Кливленд, США, 30 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  Представители руководства национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США поставили в известность игрока «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смита, что он будет оштрафован за каждый матч, в котором не будет прикрывать татуировку одного из брендов производящих одежду, которая выколота у него на ноге, сообщает 30 сентября ESPN.

«Мне сказали, что буду оштрафован за каждую встречу, в которой не закрою татуировку», — приводит ESPN слова Джей Ар Смита. Также баскетболист заявил, что чиновники НБА «это что-то немыслимое».

Согласно правилам НБА игрокам ассоциации запрещена демонстрация торговых логотипов на открытых участках тела и волосах.

Стоит отметить, что в 2013 году игравший тогда за баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» защитник Иман Шаперт выбрил у себя на голове логотип одного из производителей одежды, однако после требований НБА ему пришлось сбрить этот знак.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить