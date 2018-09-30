«Болонья» одержала волевую победу над «Удинезе» в матче 7-го тура Серии А

Рим, , 15:22 — REGNUM 30 сентября между командами «Болонья» и «Удинезе» на стадионе «Ренато Далл’Ара» был разыгран матч в рамках 7-го тура итальянской Серии А. Матч завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

На 32-й минуте матча Игнасио Пуссетто открыл счет, замкнув передачу Родриго Де Пауля — 0:1. Под занавес первой половины парагвайский форвард Федерико Сантандер сравнял ситуацию на табло — 1:1. Под занавес матча Риккардо Орсолини впервые вывел хозяев вперед, замкнув передачу Федерико Маттьелло — 2:1.

Статистика матча («Болонья"/"Удинезе»)

Удары 13/12

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения 53%/47%

Нарушения правил 7/9

Угловые 3/2

Набрав 7 очков «Болонья» выбралась из «зоны вылета» и поднялась на 13-ю строчку. «Удинезе с 8-ю очками идет тремя позициями выше.

Стартовые составы на матч:

«Болонья»: Скорупский, Де Мео, Данило, Калабрези, Надь, Крейчи, Маттьелло, Джемаили, Сванберг, Сантандер, Фальчинелли.

«Удинезе»: Скуффет, Самир, Трост-Эконг, Нуитинк, Ларсен, Фофана, Де Пауль, Берами, Пуссетто, Мандрагора, Лазанья.

Бригада арбитров: Джанлука Манганьелло | Маттео Пассери | Серджо Рангетти | Антонио Рапуано.

Предупреждения: Сванберг — 47, Пуссетто — 54, Надь — 58, Де Пауль — 69, Берами — 72, Мачис — 90+1.

Голы: Пуссетто 32 — 0:1, Сантандер 43 — 1:1, Орсолини 82 — 2:1.