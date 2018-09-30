Молодежный состав «Спартака» победил «Ростов» в молодежном ЧР

Москва, , 15:45 — REGNUM Молодежный состав московского футбольного клуба «Спартак» разгромил «Ростов» в девятом туре молодежного первенства России по футболу, сообщает 30 сентября Матч ТВ.

Матч проходил в Москве и завершился со счетом 4:0 в пользу «Спартака». Голы в составе хозяев забили: Данила Прошляков, оформивший в матче дубль на 13-й (с пенальти) и 58-й минуте, Дмитрий Маркитесов (32-я) и Даниил Лопатин (33-я).

Денис Глушаков и Андрей Ещенко, отстраненные Массимо Каррера от участия в основном составе московской команды, отыграли в молодежном составе. Ещенко — весь матч, а Глушаков, ставший капитаном молодежного состава, был заменен в конце встречи.

По итогам игры «Ростов» с 16 очками находится на 5-й строчке турнирной таблицы, а «Спартак» с 17 очками поднялся на 3-е место.