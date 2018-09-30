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«Уэска» и «Жирона» расписали мировую

Спорт

«Жирона» с 9-ю баллами поднялась на 8-ю строчку. «Уэска», набрав 5 очков после 7-ми туров осталась на 18-й позиции

«Уэска» и «Жирона» расписали мировую
Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР
Поздравления

Мадрид, 30 сентября 2018, 14:54 — REGNUM  30 сентября между командами «Уэска» и «Жирона» на стадионе «Эстадио Эль Алкораз» был разыгран матч в рамках 7-го тура испанской Примеры 2018/19. Матч завершился паритетом сторон — 1:1.

На 37-й минуте матча счет открыл таранный форвард национальной сборной Уругвая Кристиан Стуани точным ударом с пенальти — 0:1. На экваторе второй половины Гонсало Мелеро также реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Статистика матча («Уэска"/"Жирона»)

Удары 11/6

Удары в створ ворот 4/1

Процент владения 53%/47%

Нарушения правил 10/11

Угловые 5/5

«Жирона» с 9-ю баллами поднялась на 8-ю строчку. «Уэска», набрав 5 очков после 7-ми туров осталась на 18-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Уэска»: Йованович, Семедо, Пулидо, Акапо, Мирамон, Мелеро, Гальяр, Авила, Мусто, Эрнандес.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Адай, Хуанпе, Муньеса, Понс, Луис, Гарсия, Стуани, Португез, Фрейре.

Главный арбитр матча: Адриан Кордеро.

Предупреждения: Авила — 28, Нуньес — 34, Стуани — 39, Мусто — 45, Эспиноса — 70, Кирога — 88.

Голы: Стуани (пен) 37 — 0:1, Мелеро (пен) 72 — 1:1.

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