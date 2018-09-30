Дубль Галыша принес «Сибири» победу над «Балтикой»

Новосибирск, , 14:48 — REGNUM 30 сентября между командами «Сибирь» и «Балтика» на стадионе «Спартак» был разыгран матч в рамках 14-го тура регулярного сезона ФНЛ. Матч завершился поражением коллективами из Калининграда.

Первый мяч на 57-й минуте матча забил 28-летний российский нападающий Виталий Галыш — 1:0. Через 4 минуты Руслан Магаль сумел сравнять счет — 1:1. На 76-й минуте Галыш оформил дубль и принес своей команде победу — 2:1.

Статистика матча («Сибирь"/"Балтика»)

Удары 9/6

Удары в створ ворот ¾

Процент владения 47%/53%

Угловые 4/5

Набрав 13 очков «Сибирь» поднялась на 17-ю позицию. «Балтика» с 14-ю баллами расположилась строчкой выше.

Стартовые составы на матч:

«Сибирь»: Цыган, Аравин, Кушнирук, Смирнов, Васильев, Беляев, Макаренко, Парфинов, Азаров, Коржунов, Галыш.

«Балтика»: Помазан, Буйволов, Таказов, Плиев, Шешуков, Григорьев, Касаев, Магаль, Тишкин, Дядюн, Дмитриев.

Предупреждения: Магаль — 34, Плиев — 71, Тишкин — 81.

Голы: Галыш 57 — 1:0, Магаль 61 — 1:1, Галыш 76 — 2:1.