Ограждение трибуны рухнуло во время футбольного матча в Испании

Севилья, Испания, , 14:38 — REGNUM Ограждение стадиона «Мунисипаль де Ипуруа» в испанском городе Эйбаре рухнуло под весом болельщиков испанского футбольного клуба «Севилья» во время матча команды с местным клубом «Эйбар», сообщает 30 сентября испанская газета Marca.

Инцидент произошел на 59-й минуте матча после удачно реализованного игроком «Севильи» пенальти, когда вся команда побежала к сектору, где находились болельщики команды.

В результате матч пришлось остановить на 8 минут и госпитализировать 14 человек, причем 4 из них с поля унесли на носилках.

Матч был продолжен и закончился победой «Севильи» со счетом 3:1.

Отметим, по сообщениям испанских СМИ, все пострадавшие позднее были выписаны из больницы так как серьезных повреждений не получили.