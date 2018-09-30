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Ограждение трибуны рухнуло во время футбольного матча в Испании

Спорт

Все пострадавшие позднее были выписаны из больницы так как серьезных повреждений не получили

Ограждение трибуны рухнуло во время футбольного матча в Испании
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Футбольный фанат

Севилья, Испания, 30 сентября 2018, 14:38 — REGNUM  Ограждение стадиона «Мунисипаль де Ипуруа» в испанском городе Эйбаре рухнуло под весом болельщиков испанского футбольного клуба «Севилья» во время матча команды с местным клубом «Эйбар», сообщает 30 сентября испанская газета Marca.

Инцидент произошел на 59-й минуте матча после удачно реализованного игроком «Севильи» пенальти, когда вся команда побежала к сектору, где находились болельщики команды.

В результате матч пришлось остановить на 8 минут и госпитализировать 14 человек, причем 4 из них с поля унесли на носилках.

Матч был продолжен и закончился победой «Севильи» со счетом 3:1.

Отметим, по сообщениям испанских СМИ, все пострадавшие позднее были выписаны из больницы так как серьезных повреждений не получили.

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Футбол
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