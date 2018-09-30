Козак: будем надеяться, что команда «Формулы-1» у нас появится

Сочи, Краснодарский край, , 14:10 — REGNUM Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак оценил перспективы появления в России собственной команды для участия в автогонках серии «Формула-1», сообщает 30 сентября Матч ТВ.

По словам Козака, приводимым Матч ТВ, вопрос о создании команды «Формулы-1» не имеет прямого отношения к государству, для этого нужны бизнесмены и любители автогонок готовые вложиться в это дело и государство готово тут помочь, но не материально, а морально.

«Будем надеяться, что такая команда у нас появится», — заключил вице-премьер России.

Кроме этого Дмитрий Козак поздравил российского гонщика Даниила Квята, недавно подписавшего контракт на сезон с командой «Формулы-1» «Торо Россо», с возвращением в чемпионат кольцевых автогонок «Формулы-1» в качестве пилота команды.

«Мы его поздравляем и желаем успехов», — сказал вице-премьер РФ.

Отметим, как ранее сообщали СМИ, 29 сентября на совещании с представителями российских и зарубежных автопроизводителей Дмитрий Козак сказал, что в России в обозримой перспективе должен появиться свой, не имеющий аналогов в мире болид «Формулы-1».