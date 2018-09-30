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Маркелов финишировал пятым во 2-ой гонке 11 этапа «Формулы-2» в России

Спорт

Победителем второй гонки сочинского этапа «Формулы-2» стал британский гонщик Джордж Рассел

Маркелов финишировал пятым во 2-ой гонке 11 этапа «Формулы-2» в России
Jake Archibald
Кто кого

Сочи, Краснодарский край, 30 сентября 2018, 13:47 — REGNUM  Российский автогонщик Артем Маркелов пришел пятым во второй гонке 11-го этапа серии гонок «Формула-2», проходившего в России, сообщает 30 сентября Матч ТВ.

Победителем второй гонки сочинского этапа «Формулы-2» стал британский гонщик Джордж Рассел выступающий за команду ART. На втором месте пилот из Бразилии Сержио Сетте Камара из команды Carlin, а на третьем представитель Таиланда Александр Албон из DAMS.

Финальный этап автогонок серии «Формула-2» пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби с 23 по 25 ноября.

Отметим, в первой гонке 11-го этапа «Формулы-2», проходившего 29 сентября в Сочи, Арте Маркелов занял 11-е место, стартовав с 19-й позиции.

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Ралли, автогонки, автопробеги
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