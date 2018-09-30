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Никита Мазепин не смог финишировать в сочинской гонке GP3

Спорт

Незадолго до финиша Мазепин вылетел с трассы и не финишировал

Никита Мазепин не смог финишировать в сочинской гонке GP3
Jake Archibald
Гонщик

Сочи, Краснодарский край, 30 сентября 2018, 13:48 — REGNUM  Российский пилот Никита Мазепин не смог дойти до финиша во второй гонке этапа серии GP3, проходившей на «Сочи-Автодроме». Об этом 30 сентября сообщает Матч ТВ.

Мазепин, выступающий за команду ART Grand Prix, долгое время шел по дистанции на четвертой позиции, однако незадолго до финиша вылетел с трассы и не финишировал. Победителем второй сочинской гонки серии GP3 стал немец Дэвид Бекман из команды Trident. Второе место досталось его партнеру по команде Джоуи Моусону из Австралии, а третьим гонку закончил голландец Рикард Вершор выступающий за MP Motorsport.

По итога гонки Мазепин занимает второе место в личном зачете отставая от лидера и коллеги по команде Антуана Юбера на 32 очка.

Финальный этап серии гонок GP3 пройдет с 23 по 25 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

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Ралли, автогонки, автопробеги
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