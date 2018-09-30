Леся Цуренко победила в первом круге турнира WTA в Пекине

Пекин, , 13:22 — REGNUM Украинская теннисистка Леся Цуренко победила в первом круге теннисного турнира WTA в Пекине представительницу Германии Андреа Петкович, сообщает 30 сентября Gotennis.ru.

Для победы над Петкович Цуренко понадобилось 1 час 58 минут. Цуренко, занимающая 26 строчку мирового рейтинга теннисисток, за время встречи сделала две подачи навылет и три двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов. Петкович, являющаяся 69 ракетой мира, в свою очередь сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. Счет по сетам 6:2, 7:6(2) в пользу украинской теннисистки.

Во втором раунде пекинского турнира WTA Леся Цуренко сыграет с ещё одной представительницей Германии на соревнованиях — Юлией Гёргес.