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Леся Цуренко победила в первом круге турнира WTA в Пекине

Спорт

Счет по сетам 6:2, 7:6(2) в пользу украинской теннисистки

Леся Цуренко победила в первом круге турнира WTA в Пекине
Aleksandr Osipov
Леся Цуренко

Пекин, 30 сентября 2018, 13:22 — REGNUM  Украинская теннисистка Леся Цуренко победила в первом круге теннисного турнира WTA в Пекине представительницу Германии Андреа Петкович, сообщает 30 сентября Gotennis.ru.

Для победы над Петкович Цуренко понадобилось 1 час 58 минут. Цуренко, занимающая 26 строчку мирового рейтинга теннисисток, за время встречи сделала две подачи навылет и три двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов. Петкович, являющаяся 69 ракетой мира, в свою очередь сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. Счет по сетам 6:2, 7:6(2) в пользу украинской теннисистки.

Во втором раунде пекинского турнира WTA Леся Цуренко сыграет с ещё одной представительницей Германии на соревнованиях — Юлией Гёргес.

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