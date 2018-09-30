«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Факелом» в матче 13-го тура ФНЛ

Хабаровск, , 12:55 — REGNUM 30 сентября между командами «СКА-Хабаровск» и «Факел» на «Стадионе имени Ленина» был разыгран матч в рамках 14-го тура ФНЛ 2018/19. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч в дебюте второй половины матча забил польский форвард Лукаш Секульски — 1:0. Через 4 минуты Александр Мануковский вновь сделал счет равным — 1:1. На 56-й минуте 30-летний нападающий Евгений Кабаев вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («СКА-Хабаровск"/"Факел»)

Удары 10/7

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения 52%/48%

Угловые 6/2

Набрав 17 очков «СКА-Хабаровск» поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» с те же количество очков идет тремя строчками выше.

Стартовые составы на матч:

«СКА-Хабаровск»: Опарин, Зайцев, Хомуха, Труфанов, Никифоров, Кабутов, Федотов, Дедечко, Алейник, Базелюк, Кабаев.

«Факел»: Кортнев, Кагермазов, Молодцов, Божин, Осипенко, Цвейба, Мануковский, Афанасьев, Ломакин, Кузьмин, Макарчук.

Предупреждения: Ломакин — 29, Мануковский — 35, Молодцов — 62, Кузьмин — 69, Кагермазов — 90+4.

Удаления: Молодцов — 80.

Голы: Секульски 46 — 1:0, Мануковский 50 — 1:1, Кабаев 56 — 2:1.