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Даниил Медведев прошел в основную сетку теннисного турнира в Токио

Спорт

Итоговый счет по сетам 6:7(4), 6:3, 6:3 в пользу российского спортсмена

Даниил Медведев прошел в основную сетку теннисного турнира в Токио
Dacoucou
Даниил Медведев

Токио, 30 сентября 2018, 13:25 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев победил в финале квалификации теннисного турнира в Токио белорусского спортсмена Егора Герасимова и прошел в основную сетку соревнований, сообщает 30 сентября «Советский спорт».

Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. Медведев, считающийся 32 ракеткой мира, по ходу игры сделал четыре двойных ошибки, шесть подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта. Егор Герасимов, занимающий в рейтинге теннисистов 258 место, пять раз подал навылет, сделал девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт. Итоговый счет по сетам 6:7(4), 6:3, 6:3 в пользу российского спортсмена.

Первый соперник Медведева по основной сетке турнира Rakuten Japan Open Tennis Championships, проходящему в Токио, определится позже.

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