Павич и Додиг стали победителями парного разряда по теннису в Чэнду

Чэнду, Китай, , 13:10 — REGNUM Хорватские теннисисты Мате Павич и Иван Додиг победили в финале теннисного турнира, проходившего в Чэнду (Китай), в парном разряде, сообщает 30 сентября Gotennis.ru.

Их соперником по финалу стала интернациональная пара спортсменов, состоящая из американца Остина Крайчека и представителя Индии Джейвана Недунчезияна. Встреча продлилась 52 минуты. За это время хорватские теннисисты сделали три двойных ошибки, две подачи навылет и реализовали три брейк-пойнта. Их соперники один раз пожали навылет и не сделали ни одной двойной ошибки. Однако победа, несмотря на это, осталась за хорватским дуэтом. Счет по сетам 6:2, 6:4 в пользу дуэта Павич-Додиг.

Титул победителя открытого чемпионата в Чэнду стал 13-м для Мате Павича и 11-м для Ивана Додига. Кроме того победителям достался денежный приз в размере 58,990 тысяч долларов и 250 очков рейтинга.