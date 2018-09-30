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Ястремская не смогла пробиться во второй круг пекинского теннисного турнира

Спорт

Матч проходил в течение 1 час 41 минуты

Ястремская не смогла пробиться во второй круг пекинского теннисного турнира
tenisenelatlantico
Теннис

Пекин, 30 сентября 2018, 12:06 — REGNUM  Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге женского турнира WTA, проходящего в Пекине, представительнице Китая Чжен Сайсай и выбыла из дальнейшей борьбы, сообщает 30 сентября Gotennis.ru.

Матч проходил в течение 1 час 41 минуты. За это время 18-летняя Ястремская, являющаяся 110 ракеткой мира, сделал две подачи навылет и шесть двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта. Её 24-летняя соперница, считающаяся 68 в мировой теннисной таблице, реализовала шесть брейк-пойнтов и сделала две двойные ошибки.

В следующем круге пекинского турнира WTA Чжен Сайсай встретится с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия) — Слоан Стивенс (США).

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