Ястремская не смогла пробиться во второй круг пекинского теннисного турнира

Пекин, , 12:06 — REGNUM Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге женского турнира WTA, проходящего в Пекине, представительнице Китая Чжен Сайсай и выбыла из дальнейшей борьбы, сообщает 30 сентября Gotennis.ru.

Матч проходил в течение 1 час 41 минуты. За это время 18-летняя Ястремская, являющаяся 110 ракеткой мира, сделал две подачи навылет и шесть двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта. Её 24-летняя соперница, считающаяся 68 в мировой теннисной таблице, реализовала шесть брейк-пойнтов и сделала две двойные ошибки.

В следующем круге пекинского турнира WTA Чжен Сайсай встретится с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия) — Слоан Стивенс (США).