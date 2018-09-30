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Касаткина снялась с матча турнира в Пекине из-за проблем со здоровьем

Спорт

Матч продолжался 1 час 19 минут

Касаткина снялась с матча турнира в Пекине из-за проблем со здоровьем
Peter Menzel
Дарья Касаткина

Пекин, 30 сентября 2018, 12:20 — REGNUM  Российская спортсменка Дарья Касаткина отказалась от продолжения матча первого раунда турнира WTA, проходящего в Пекине, с немецкой спортсменкой Лаурой Зигемунд. Об этом 30 сентября сообщает Матч ТВ.

Такое решение Дарья Касаткина была вынуждена принять из-за проблем со здоровьем, при счете встречи 3:6, 2:4 по сетам в пользу Зигемунд.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время российская теннисистка допустила семь двойных ошибок, её соперница сделала таких только две.

Позднее в соцсетях появились сообщения, что Касаткина снялась с соревнований по причине низкого пульса и давления.

Следующей соперницей Лауры Зигемунд на пекинском турнире WTA станет представительница Эстонии Анетт Контавейт.

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