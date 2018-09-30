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Нурмагомедова отметили на доске почета Американской академии кикбоксинга

Спорт

6 октября Хабиб Нурмагомедов проведет в Лас-Вегасе бой за титул чемпиона UFC в легком весе, в котором он будет отстаивать это звание

Нурмагомедова отметили на доске почета Американской академии кикбоксинга
BattleBeetle
Хабиб Нурмагомедов

Сан-Хосе, США, 30 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC, был отмечен на доске почета Американской академии кикбоксинга (АКА), сообщает 30 сентября Матч ТВ.

Хабиб Нурмагомедов сфотографировался на фоне доски почета в АКАи разместил это фото в свое Instagram со словами: «Надеюсь, я этого заслуживаю, тренер. На следующей неделе мы изменим эту игру».

Отметим, 6 октября Хабиб Нурмагомедов проведет в Лас-Вегасе бой за титул чемпиона UFC в легком весе, в котором он будет отстаивать это звание. Его соперником станет ирландский боец легкого веса Конор Макгрегор.

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