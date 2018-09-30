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Мусаси победил нокаутом Макдональда, защитив титул чемпиона Bellator

Спорт

Турнир Bellator 206 проходил в Сан-Хосе (США)

Мусаси победил нокаутом Макдональда, защитив титул чемпиона Bellator
Michael Dunn
Гегард Мусаси

Сан-Хосе, США, 30 сентября 2018, 11:11 — REGNUM  Боец смешанного стиля (ММА) из Голландии Гегард Мусаси оказался сильнее в титульном бою за звание чемпиона Bellator в среднем весе с канадцем Рори Макдональдом, в котором он отстаивал этот титул, сообщает 30 сентября Матч ТВ.

Турнир Bellator 206 проходил в Сан-Хосе (США).

Рефери присудил победу техническим нокаутом голландскому бойцу, остановив бой за полторы минуты до окончания первого раунда. Это первое поражение канадца в боях Bellator, ранее он дважды одерживал победы на турнирах организации.

Отметим, Гегард Мусаси завоевал звание чемпиона в среднем весе в мае текущего года после победы над бразильцем Дугласом Лиме, бой с Макдональдом стал первой защитой этого титула для Мусаси.

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