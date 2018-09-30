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Российские борцы одержали 9 побед на турнире по греко-римской борьбе

Спорт

Всего же российские борцы взошли на пьедестал в Белграде 14 раз

Российские борцы одержали 9 побед на турнире по греко-римской борьбе
Иллюстрация: Mil.ru
Борьба

Белград, 30 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Российские борцы завоевали 9 из 10 золотых медалей на международном турнире памяти Любомира Ивановича по греко-римской борьбе, проходившем в субботу в Белграде, сообщает 30 сентября портал Сhampionat.com.

Всего же российские борцы взошли на пьедестал в Белграде 14 раз.

Обладателями золотых наград стали:

в категории до 55 кг — Василий Топоев,

в категории до 60 кг — Сергей Емелин,

в категории до 63 кг — Степан Маранян,

в категории до 67 кг — Артём Сурков,

в категории до 72 кг — Абуязид Манцигов,

в категории до 82 кг — Имиль Шарафетдинов,

в категории до 87 кг — Давит Чакветадзе,

в категории до 97 кг — Муса Евлоев,

в категории до 130 кг — Сергей Семенов.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор пожертвовал 10 тысяч евро на лечение больного ребенка из Ирландии.

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Греко-римская борьба
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