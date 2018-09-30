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Российский боец Корешков проиграл в 1/4 финала гран-при Bellator

Спорт

Это третье поражение в карьере спортсмена

Российский боец Корешков проиграл в 1/4 финала гран-при Bellator
Tafgay44
Андрей Корешков

Сан-Хосе, США, 30 сентября 2018, 10:11 — REGNUM  Боец смешанного стиля из России Андрей Корешков проиграл в четвертьфинале турнира по смешанным единоборствам гран-при Bellator. Об этом сообщает 30 сентября портал новостей спорта Чемпионат.

Турнир проводился в США, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.

Сообщается, что в четвертьфинале чемпионата Корешков встретился с бразильцем Дугасом Лимой. Это был уже третий поединок между бойцами.

Всего было проведено пять раундов. В первом раунде у Корешкова было преимущество, но во втором бразилец перехватил инициативу. В пятом раунде Лима провёл удушающий приём, в результате которого российский боец потерял сознание и рефери остановил бой.

По итогам поединка бразилец Лима вышел в полуфинал гран-при Bellator. Его соперник будет определён позднее.

Напомним, что для Андрея Корешкова это третье поражение в его спортивной карьере. При этом 28-летний боец одержал 21 победу. 30-летний бразилец Дуглас Лима за свою спортивную карьеру потерпел семь поражений при 30 победах.

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Смешанные единоборства
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