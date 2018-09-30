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Максим Афиногенов может пропустить остаток сезона КХЛ из-за травмы

Спорт

Афиногенов серьезно травмировался во время встречи московского «Динамо» с «Барысом» 24 сентября

Максим Афиногенов может пропустить остаток сезона КХЛ из-за травмы
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Максим Афиногенов

Москва, 30 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Максим Афиногенов может пропустить оставшуюся часть сезона КХЛ из-за полученной им травмы, сообщает 30 сентября Sport 24.

Афиногенов столкнулся с партнером по команде Ильей Никулиным и серьезно травмировался во время встречи московского «Динамо» с «Барысом» 24 сентября, закончившейся победой астанинского клуба со счетом 2:3 в овертайме. 39-летний нападающий также не заявлен в составе команды на ближайшие три выездных матча.

Отметим, Максим Афиногенов провел в текущем сезоне КХЛ 10 игр, в которых он забил 4 шайбы и сделал одну результативную передачу.

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