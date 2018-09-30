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«Бостон» уступил дома «Филадельфии» в предсезонном матче

Спорт

Итог встречи 4:1 в пользу гостей

«Бостон» уступил дома «Филадельфии» в предсезонном матче
Rhys A
Команда

Бостон, США, 30 сентября 2018, 09:42 — REGNUM  Хоккейный клуб «Бостон Бриюнз» оказался слабее в противостоянии с командой «Филадельфия Флайерз» в предсезонной встрече НХЛ, сообщает 30 сентября Sport 24.

Матч проходил на домашней арене «Бостона». У гостей забили шайбы Тэйлор (6-я минута), оформивший дубль Майкл Раффль (47-я, 59-я) и Уэйн Симмондс (55-я), единственный ответный гол у хозяев забил на 46-й минуте Райан Донато. Итог встречи 4:1 в пользу гостей.

Российский хоккеист «Филадельфии» Михаил Воробьев отметился в мачте одним броском по воротам и двумя результативными передачами за 14,52 минуты игрового времени на льду.

Отметим, клуб «Филадельфия» подписал контракт с Михаилом Воробьевым сроком на три года в 2017 году. Российский нападающий забил в четырех предсезонных матчах три шайбы и сделал пять результативных передач

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