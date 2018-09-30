«Аризона» обыграла «Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ

Ванкувер, Канада, , 09:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона» выиграл у команды «Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ, сообщает 30 сентября Sport 24.

Матч проходил в Ванкувере и закончился со счетом 4:1 в пользу гостей. У «Аризоны» шайбами отличились Кристиан Фишер (5-я минута), Дерек Степан (17-я), Брэд Ричардсон (32-я) и Михаэль Грабнер (60-я). Единственную ответную шайбу у «Ванкувера» забил российский хоккеист клуба Николая Голдобин на 59-й минуте матча.

«Приятно отличиться. Хочу остаться в команде и играть. Надеюсь. Я смог достаточно показать, чтобы начать сезон в составе команды», — приводит официальный сайт клуба «Ванкувер» комментарий Голдобина по окончании матча.

Отметим, в прошлом сезоне Николай Голдобин, играющий в НХЛ с 2015 года, набрал 14 очков (8 шайб + 6 результативных передач) в 38 матчах.